Жители Тутаева не могли выйти из подъезда после дождя. ФОТО: предоставлено местным жителем

В Тутаеве на улице Розы Люксембург, 62, по словам горожан, после дождей из подъезда выйти невозможно: весь тротуар перед домом залит водой. Ливневых канализаций или каких-то других отверстий для слива воды не наблюдается.

Как рассказали очевидцы, недобросовестные водители ставят свои машины прямо перед подъездом, что ещё больше усложняет местным жителям выход из дома.

- Обращались и писали в УК, неоднократно к нашему мэру, и к главному полицейскому города. Писались предписания, давались обещания, но все, как у дедушки Крылова - а воз и ныне там, - делятся тутаевцы.