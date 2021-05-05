В Ярославской области из-за паводка закрыли мост. ФОТО: администрация Некрасовского муниципального района ВКонтакте

В посёлке Некрасовское в реке Солоница поднялся уровень воды и понтонный мост через эту реку закрыли. После того, как вода уйдет, мост смонтируют заново.

-Гидрологическая обстановка в регионе находится на контроле оперативного штаба по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья и паводков на территории Ярославской области. Информация о гидрологической обстановке ежедневно размещается на сайте РусГидро, - пояснили в администрации Некрасовского района.