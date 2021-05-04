С 11 мая в Рыбинске изменится маршрут 33-го автобуса. Фото: Администрация Рыбинска

С 11 мая в Рыбинске изменится маршрут 33-го автобуса. Теперь по дороге в Переборы, автобус будет заезжать в Зачеремушный микрорайон.

Раньше маршрут соединял микрорайон Переборы и Мариевку. Теперь автобус в обратом направлении будет следовать от остановки «Призма» через Полиграф в микрорайон Переборы.

- Изменения связаны с необходимостью транспортного соединения микрорайонов Мариевки и Полиграфа. На эту тему было много обращений граждан. Проработаны были разные варианты, и принято решение остановиться на маршруте №33, - рассказал директор департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Поскольку маршрут станет длиннее, то и количество рейсов тоже увеличится. Все льготы будут сохранены.