В Рыбинске открыли два выездных пункта вакцинации против коронавируса

Открылось еще два пункта вакцинации в ТЦ «Сенная площадь» и Многофункциональном центре «Мои документы». Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске продолжается прививочная кампания. Количество пунктов, где в городе можно сделать укол против вируса, увеличивается. Недавно открылось еще два в ТЦ «Сенная площадь» и Многофункциональном центре «Мои документы».

- Выездные пункты начали работать с 28 апреля. На каждом принимает фельдшер, который осматривает пациентов перед прививкой, дает рекомендации, и медсестра. При себе нужно иметь любой документ, удостоверяющий личность, предварительная запись не требуется, - рассказал главный врач городской поликлиники №3 имени Н.А.Семашко Евгений Тубанов.

Прививочный пункт в торговом центре работает ежедневно с 13:00 до 18:30, а в МФЦ с 13 часов, кроме выходных и праздничных дней. Также прививку можно сделать в поликлинике по месту жительства по предварительной записи.