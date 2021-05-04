«Ответственный плюнул в нашу сторону»: в Ярославле устроили катания на верблюдах

Ярославские "бизнесмены" решили добавить восточные нотки в городскую жизнь Брагино, поэтому открыли аттракцион для детей "прогулка на верблюде и пони".

Но, судя по всему, такие прогулки не совсем законны: состояние животных оставляет желать лучшего, прогулка проходила среди канав и луж, люди, которые сопровождают верблюда и пони, отказались показать лицензию.

- Я захотела увидеть удостоверение на животных. Родители не спрашивают, болеют ли звери, когда сажают на них своих детей. Если нет лицензии, значит не соблюдены нормы СанПиН. О какой безопасности детей может идти речь? После просьбы показать документы мне ответили, что ищут, а потом, что у хозяйки. Вскоре они решили уйти, один из ответственных за животных плюнул в нашу сторону, - рассказывает очевидец событий Алена Катан.

Когда местные жители достали камеры, то в их адрес посыпались угрозы судом. В полиции "КП-Ярославль" рассказали, что подобный случай был еще и на Ленинградском проспекте. Те же это лица - пока неизвестно.

- По сообщению, поступившему от граждан, проводится проверка. Устанавливается лицо, оказывающее услуги по катанию детей на верблюде в парке на Ленинградском проспекте. По результатам проверки будет направлена информация в территориальную администрацию Дзержинского района для решения вопроса о принятии необходимых мер, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

"КП-Ярославль" просит жителей быть внимательными. Недобросовестные предприниматели в поиске легких денег пренебрегают всеми правилами безопасности и нормами СанПиН. От их деятельности можете пострадать вы и ваши близкие.