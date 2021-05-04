В Ярославле за год стационарный пункт собрал около 100 тонн вторсырья для переработки

Год назад компания «Балтика», региональный оператор по обращению с отходами «Хартия» и департамент по охране окружающей среды и природопользования правительства Ярославской области подписали соглашение о реализации экологического проекта по раздельному сбору вторсырья «Принеси пользу своему городу». Партнеры установили стационарный пункт раздельного сбора. За 12 месяцев работы он помог собрать около 100 тонн вторсырья для переработки.

Стационарный пункт раздельного сбора установлен на парковке гипермаркета «Глобус». С его помощью ярославцы самостоятельно сортируют вторсырье на четыре фракции: металл, стекло, пластик и бумагу, для каждой предусмотрен отдельный контейнер. Горожане активно втянулись в процесс. Они понимают, что сокращение объемов отходов, формирование современной системы раздельного сбора и отказ от захоронения отходов в пользу вторичной переработки помогают снизить нагрузку на окружающую среду, в том числе, выбросы парниковых газов. Собранное ярославцами вторсырье из пункта попадает в контейнер, после чего региональный оператор увозит его на досортировку.

Директор филиала ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Пивзавод «Ярпиво» Владислав Большаков:

- Наша компания одной из первых стала пропагандировать в Ярославле внедрение раздельного сбора. Мы ввели эту систему на производстве, а также стали помогать развивать ее на территории Ярославской области. В рамках проекта "Принеси пользу своему городу" мы оснащаем города современными контейнерами для раздельного сбора – еще один шаг к формированию ответственного отношения к окружающей среде. Рады, что ярославцы откликнулись на нашу идею и активно используют пункт для раздельного сбора и сортировки отходов. Собранные 100 тонн вторсырья для переработки тому подтверждение.

Компания одной из целей программы устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего» видит сокращение экоследа от деятельности своих производств и продукции. Компания снижает выбросы СО2 по всей цепочке жизненного цикла продукта, особое внимание уделяя упаковке, на которую приходится около 40% углеродного следа напитка. Компания с 2013 года инвестирует в инфраструктуру раздельного сбора и сотрудничает с операторами по сбору и переработке вторсырья. В рамках своего проекта «Принеси пользу своему городу» обеспечила сбор и переработку 158 000 тонн ПЭТ, алюминия, стеклобоя и макулатуры - почти 50% от эквивалентного объема выпущенной компанией упаковки в 2020 году, приблизившись к своей цели 2022 года: обеспечивать рециклинг не менее половины своей тары.

ООО «Хартия», директор филиала «Ярославский» Шубин Виталий:

- Мы видим интерес жителей Ярославской области к раздельному сбору мусора и стремимся создать современную, экологически безопасную систему обращения с отходами. Компания с 1 сентября 2018 года активно размещает на контейнерных площадках специальные евроконтейнеры оранжевого цвета для приема раздельно собранных отходов. Нами уже установлено в Ярославле, Угличе, Тутаеве, Ростове и в других городах более 700 таких емкостей. Развитие проекта стационарной контейнерной площадки для приема раздельно собранных отходов близ гипермаркета - еще один шаг на пути к созданию в регионе экологически безопасной системы оборота ТКО.

Жительница Ярославля, Светлана Афанасьева:

- Когда рядом с гипермаркетом появился пункт раздельного сбора вторсырья, я решила впервые попробовать сортировать мусор. Я живу недалеко от гипермаркета, поэтому пользоваться пунктом было очень удобно. Изучив информацию глубже, я поняла, насколько важно сортировать отходы и насколько полезна вторичная переработка. Стараюсь соблюдать полезную привычку и прививать ее своим домочадцам. Приятно, что наши ярославские компании вносят свой вклад в улучшение экологии родного города!

Компания по производству пенного напитка в рамках проекта «Принеси пользу своему городу» инвестирует в формирование инфраструктуры раздельного сбора и переработки вторсырья в Ярославской области, что также способствует развитию культуры сортировки отходов среди ярославцев.

Вторсырье направляется на переработку и вторичное использование. Например, ПЭТ-тара становится гранулами для стрип-ленты, утеплителя или ткани, а собрав 100 кг макулатуры можно спасти от вырубки два 15-летних дерева.