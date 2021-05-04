На ярославских дорогах в мае убирают зимний мусор

Подрядчики очищают от грязи магистрали и тротуары. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в мае после зимнего сезона началась тотальная уборка дорог. Подрядчики очищают от грязи магистрали и тротуары, моют дорожные ограждения, знаки, шумозащитные экраны и светоотражающие элементы.

– Также проводится уборка мусора вдоль полосы отвода, на площадках отдыха и на остановках общественного транспорта. Окрашиваются элементы обустройства автомобильных дорог, - рассказал директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко.

Особое внимание уделяют благоустройству мостов, водопропускных труб, путепроводов и другим искусственным постройкам.

Даже до дорожных ям добрались. После того как проезжую часть приведут в порядок, специалисты нанесут разметки и установят сигнальные столбики, которые помогают ориентироваться на дороге в ночное время.

Но в Ярославской области по-прежнему остается много неубранных мест, жители ежедневно просят о помощи и пытаются связаться с спецслужбами.

- Просьба убрать проезд и берег Которосли за Церковью Успения Пресвятой Богородицы в Меленках и за Церковью Николы, а также за Церковью Иоанна Постника. В месячник по благоустройству уборка не проводилась. Мусор, который был на берегу теперь успешно уплывает в Волгу, - описывает уборку города ярославна.