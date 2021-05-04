В Ярославле найден мужчина, которого искали два дня Фото: СУ СКР по Ярославской области

19-летний молодой человек ушел из дома 1 мая и с этого момента перестал выходить на связь. Два дня родные ничего не знали о том, где он находится. Следственные органы, волонтеры и полиция начали поиски пропавшего.

Вчера, 3 мая, мужчина был найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

-В настоящий момент следователи опрашивают мужчину, устанавливаются все обстоятельства его исчезновения. Следственное управление выражает благодарность всем гражданам, принимавшим участие в поиске человека, - сообщили в Следственном комитете РФ по Ярославской области.