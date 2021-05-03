В Ярославле задушили молодую женщину Фото: Андрей АБРАМОВ

В жилом комплексе «Норские резиденции» 29 апреля было обнаружено тело 25-летней ярославны. В преступлении подозревается 22-летний сожитель потерпевшей.

Как сообщают Ярновости, по предварительным данным, подозреваемый задушил ее в квартире, а затем вынес труп во двор жилого дома.

Скорей всего, молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения, и между ними произошел конфликт на бытовой почве.

-Подозреваемый задержан, по факту убийства возбуждено уголовное дело, - сообщили в Следственном комитете РФ по Ярославской области.