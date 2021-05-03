Житель Ярославля в порыве гнева убил соседа

В многоэтажном доме обнаружили мертвого 64-летнего пенсионера Фото: Иван ВИСЛОВ

34-летнего ярославца задержали по подозрению в убийстве своего соседа. Подозреваемый признал свою вину.

30 апреля на проспекте Авиаторов на лестничной площадке в многоэтажном доме обнаружили мертвого 64-летнего пенсионера. У мужчины была повреждена голова.

На месте происшествия работали следователи и криминалисты. Под подозрение попал 34-летний ранее судимый сосед потерпевшего.

-Подозреваемый был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Под тяжестью предъявленных доказательств мужчина сознался в содеянном и пояснил, что мотивом преступления явилась возникшая между соседями ссора, - пояснил старший следователь Следственного комитета РФ по Ярославской области Евгений Сучков. – Расследование уголовного дела продолжается.