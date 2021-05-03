В Ярославской области произошла авария: водитель погиб на месте Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 3 мая, в два часа ночи на дороге между Угличем и Ростовом произошла авария.

36-летний водитель автомобиля ВАЗ-21101, предположительно, выехал на встречку и врезался в машину «Мицубиси Каризма». За рулем находилась женщина 47 лет, которая сейчас находится в больнице. Хозяин ВАЗа погиб на месте сразу после аварии.

Причина выезда на чужую полосу – не известна. Возможно, водитель ВАЗа шел на обгон, но не успел перестроиться и автомобили столкнулись.

- На место ДТП выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.