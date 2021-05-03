В Ярославле проходит международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета Фото: Правительство Ярославской области

Торжественное открытие XIII Международного музыкального фестиваля под руководством Юрия Башмета состоялось 1 мая в Ярославской государственной филармонии. Выступали хоровая капелла «Ярославия» и камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Башмета. Также ярославцев порадовали заграничные гости: Оливье Дербелай из Швейцарии, который играл на валторне, гитарист Янг Ксюфей из Китая и пианист Давид Фре из Франции. Помимо этого, в открытии приняли участие тенор Ярослав Абаимов, скрипачка Снежана Пащенко и контрабасист Арсений Газизов.

- Мы гордимся, что фестиваль, который прочно обрел статус значимого и всегда ожидаемого в регионе праздника искусства, стал одним из центральных культурных событий весны в России, – подчеркнул заместитель председателя правительства области Максим Авдеев. – Концерты лучших музыкантов со всего мира пройдут в Ярославле, Рыбинске, Тутаеве, Гаврилов-Яме, поселке Красные Ткачи. Как сказал маэстро, по традиции будет много неожиданного, того, что никогда еще не звучало, во всяком случае в нашем регионе. Поэтому уверен, что удовольствие от музыки и позитивные эмоции обеспечены.

На выступлениях будут представлены редкие музыкальные инструменты: органетто - крошечный ручной орган, ней - традиционная турецкая флейта, канун - струнный щипковый музыкальный инструмент.

Фестиваль посетят артисты театра и кино: Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Ольга Ломоносова, Надежда Лумпова и другие.

– Важно и значимо, что наряду с концертными программами визитной карточкой фестиваля являются доступные всем желающим образовательные проекты, а также многочисленные мастер-классы именитых музыкантов, – отметила директор регионального департамента культуры Марина Васильева.

В правительстве области рассказали, что уже в третий раз программой предусмотрены занятия школы молодых журналистов, освещающих события культурной жизни и академического искусства в региональных СМИ. Также запланированы мастер-классы Международной духовой академии – уже в пятый раз в Ярославле, состоится третья сессия Международной академии барокко. Все эти мероприятия организованы по общероссийской программе «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» при поддержке Фонда президентских грантов.