«Ярославу Мудрому было бы стыдно»: в Ярославской области затопило дачи и СНТ Фото: Андрей АБРАМОВ

Уровень воды в Волге сейчас выше нормы. В крупных населённых пунктах подтоплений нет, но большое количество дач и садоводческих участков находятся под водой.

Отдельные районы оказались затоплены из-за повышения сбросов на Рыбинской ГЭС. Люди на этих участках сейчас не проживают. В СНТ «Заволжье» частично залило 49 участков, в СНТ «Мономер» - 103 участка, в СНТ «Ивановский перевоз» - 2 дачи, в СНТ «Русь» - подтопило 12 приусадебных участков и в СНТ «Медик-1» из 168 участков подтоплено 8.

-В Ярославском муниципальном районе всего подтоплено 174 дачных участков. Пострадавших нет. Эвакуированных нет. Вопросы жизнеобеспечения, противопожарного обеспечения и медицинского обеспечения решены, - сообщили в МЧС России по Ярославской области.