Нашёл и убил: в Рыбинске задержали подозреваемого в убийстве Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Рыбинске задержан 32-летний местный житель. Его подозревают в убийстве 33-летнего молодого человека.

Мужчину с ножевым ранением в груди нашли 30 апреля в подъезде на улице Волжская Набережная. Пострадавшего отвезли в больницу, но спасти его врачам не удалось. Через несколько часов мужчина скончался.

Следователями было уставлено, что ранее молодые люди поссорились, через некоторое время подозреваемый пришел в дом, где жил потерпевший, и постучал в дверь. Когда обидчик вышел, 32-летний рыбинец нанес ему удары ножом в грудь и скрылся.

-Подозреваемый был задержан. Следствием готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в Следственном комитете России по Ярославской области.