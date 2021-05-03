В торговых центра Ярославля началась вакцинация от коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 1 мая в торговых центрах «Рио» и «Альтаир» все желающие смогут вакцинироваться от коронавируса.

В ТЦ "РИО" - 3 мая с 11.00 до 15.00 можно придти на второй этаж, в зону Фуд-корта, рядом с «Burger club». Вывеска - «пункт вакцинации». В ТЦ "Альтаир"- 3 мая с 11.00 до 15.00 - желающие могут подойти на первый этаж в помещение рядом с магазином "Читай город" - "Комната матери и ребенка". Вывеска - «пункт вакцинации».

При себе ярославцам необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

- Вакцинация в настоящее время проводится российской вакциной: Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»), разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи МЗ РФ, - поделилась глава Дзержинского района Екатерина Мусинова. - Процедура занимает менее часа и состоит из предварительного осмотра, подготовки препарата, введения вакцины и наблюдения за состоянием вакцинированного после вакцинации. После процедуры выдаётся прививочный сертификат, подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19.