Погода на майские праздники 2021 в Ярославле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году горожане, к сожалению, не в полной мере смогут насладиться майским теплом.

3 мая ожидаются сильные дожди, но при этом температура может подняться до 15 градусов.

4 мая воздух прогреется не очень сильно, больше 7 градусов не ожидается. Дождь и солнце целый день будут сменять друг друга.

5 мая вновь начнётся дождь и воздух особо теплее не станет, максимум - 9 градусов.

6 мая потеплеет до 16 градусов, но солнце так и не появится. Небо, скорей всего, будет затянуто облаками или даже тучами.

7 мая утром может быть дождь, а днём ясная погода и 13 градусов.

8 мая ожидается пасмурная погода с осадками, просветов солнца не будет. Температура воздуха - 15 градусов.

9 мая погода примерно такая же, как и накануне, похожа на осеннюю - дождь и 11 градусов тепла.

10 мая солнце и дождь будут иногда меняться местами. Воздух прогреется до 14 градусов.