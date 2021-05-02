В Ярославле с 11 этажа выпала женщина Фото: Влада Красоткина

В Ярославле в Дзержинском районе с 11 этажа выпала 58-летняя женщина. Трагедия произошла на улице 2-й Брагинский проезд, тело женщины нашли под окнами дома.

- На данный момент следствие проводит проверку и устанавливает обстоятельства произошедшего, - рассказали в СКР по Ярославской области.

27 апреля на этой же улице, с 12 этажа выпал 29-летний молодой человек. Его тело обнаружили прохожие.

Ярославцы очень встревожены этими событиями.

- Что с людьми происходит?Караул уже хочется кричать. Столько человек выпало... Жуть берет, - пишет жительница Ярославля в группе «Жесть Ярославль».