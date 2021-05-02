Ярославскому ветерану Зое Кочкиной войны исполнилось 100 лет

2 мая в Ярославле отмечает 100-летний юбилей ветеран войны Зоя Михайловна Кочкина. Фото: Мэрия Ярославля

2 мая в Ярославле отмечает 100-летний юбилей ветеран войны Зоя Михайловна Кочкина. В апреле 1942 года, еще совсем молодая Зоя, добровольно вызвалась на фронт и пошла служить зенитчицей 201-го зенитного артиллерийского полка ПВО. Позже заняла должность командира отделения, несла службу по охране железнодорожного моста города Ярославля и нефтеперерабатывающего завода.

Но война не прошла бесследно и оставила свой отпечаток. В мае 1943 года девушка получила осколочное ранение.

— Вам довелось соприкоснуться с наиболее сложными страницами истории нашей страны. Ваша память хранит и тяжелые, героические годы Великой Отечественной войны, и созидательный труд в мирное время. Для подрастающего поколения Ваш подвиг – пример того, как надо любить и беречь свою Родину. Вы всегда будете служить нам нравственным ориентиром, — поздравил Зою Михайловну с юбилеем глава администрации Кировского и Ленинского района Александр Трудоношин.

Зоя Михайловна награждена более 20 медалями, в том числе «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». Свою службу закончила в Литве.