В Ярославской области лось выскочил на дорогу и покалечил водителя

После столкновения с животный, водитель на скорости съехал с трассы и опрокинулся. УМВД России по Ярославской области
1 мая в Ярославской области на дороге "Ярославль-Рыбинск" произошла авария, в которой пострадал 27-летний молодой человек.
ДТП произошло, около десяти вечера, когда стемнело. Водитель ехал за рулем "Хендай" и наехал на вышедшего из леса лося.
После столкновения с животный, водитель на скорости съехал с трассы и опрокинулся. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
- В результате пострадавший с травмами госпитализирован, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.