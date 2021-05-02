В Ярославской области лось выскочил на дорогу и покалечил водителя

После столкновения с животный, водитель на скорости съехал с трассы и опрокинулся. УМВД России по Ярославской области

1 мая в Ярославской области на дороге "Ярославль-Рыбинск" произошла авария, в которой пострадал 27-летний молодой человек.

ДТП произошло, около десяти вечера, когда стемнело. Водитель ехал за рулем "Хендай" и наехал на вышедшего из леса лося.

После столкновения с животный, водитель на скорости съехал с трассы и опрокинулся. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

- В результате пострадавший с травмами госпитализирован, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.