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Общество2 мая 2021 10:19

"Деньги на ветер": Ярославле Первомай отпраздновали мощным салютом

Но такой сюрприз оценили не все жители
Влада Красоткина
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Праздничный день завершился зрелищным салютом на Стрелке.

Праздничный день завершился зрелищным салютом на Стрелке.

Фото: Мэрия Ярославля

Прошедший праздник 1 мая в Ярославле жители запомнят надолго. В этот день по всему историческому центру проходили концерты, игры, мастер-классы, а также было много других развлечений.

— В течение дня в парках и скверах, на Волжской набережной, Первомайском бульваре и других общественных территориях жители посетили концерты творческих коллективов и показательные тренировки спортсменов, познавательные программы и мастер-классы, конкурсы и другие развлечения. У нас получился прекрасный весенний праздник, — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Праздничный день завершился танцами под духовой оркестр на Стрелке и зрелищным салютом, который был сделан к присвоению городу звания «Город трудовой доблести».

Но далеко не все ярославцы оценили идею городских властей отметить новый статус фейерверком.

- Мы дорог точно не дождемся. Бюджет весь потрачен на эти салюты, - пишет недовольный ярославец в группе «Жесть Ярославль».

- Пир во время чумы называется За пятнадцать минут потеряли кучу бабла...Для чего? Зачем? Даже в лучшие времена салют только на день города делали, а сейчас то что за нужда была? - добавляет еще одна местная жительница.