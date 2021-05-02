"Деньги на ветер": Ярославле Первомай отпраздновали мощным салютом

Праздничный день завершился зрелищным салютом на Стрелке. Фото: Мэрия Ярославля

Прошедший праздник 1 мая в Ярославле жители запомнят надолго. В этот день по всему историческому центру проходили концерты, игры, мастер-классы, а также было много других развлечений.

— В течение дня в парках и скверах, на Волжской набережной, Первомайском бульваре и других общественных территориях жители посетили концерты творческих коллективов и показательные тренировки спортсменов, познавательные программы и мастер-классы, конкурсы и другие развлечения. У нас получился прекрасный весенний праздник, — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Праздничный день завершился танцами под духовой оркестр на Стрелке и зрелищным салютом, который был сделан к присвоению городу звания «Город трудовой доблести».

Но далеко не все ярославцы оценили идею городских властей отметить новый статус фейерверком.

- Мы дорог точно не дождемся. Бюджет весь потрачен на эти салюты, - пишет недовольный ярославец в группе «Жесть Ярославль».

- Пир во время чумы называется За пятнадцать минут потеряли кучу бабла...Для чего? Зачем? Даже в лучшие времена салют только на день города делали, а сейчас то что за нужда была? - добавляет еще одна местная жительница.