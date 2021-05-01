В Ярославле у Дворца молодежи провалился тротуар. ФОТО: "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте
Сегодня, 1 мая, утром грузовая машина заехала на тротуар у Дворца молодежи и проломила плитку. По всей видимости, покрытие не выдержало тяжести грузовика и провалилось, или же плитку просто размыло дождями. Образовалась яма.
Для чего водитель заехал на тротуар – не известно.
В ярославских пабликах горожане обсуждают ситуацию:
-А уже открыли дороги для большегрузов?
-Вот это качество дороги.
-В 8 утра стоял уже, и его группа поддержки на двух фурах. Вытащить пытались, видать, не получилось.