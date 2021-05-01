В центре Ярославля пассажиры толкали троллейбус. ФОТО: скрин из видео "Жесть Ярославль" ВКонтакте

На Красной площади в Ярославле сегодня застрял троллейбус. Причиной остановки могла послужить потеря напряжения. Чтобы общественный транспорт не загораживал проезд и не стал причиной пробок, пассажиры троллейбуса и водители вышли из своих машин и все вместе смогли сдвинуть его с середины площади.

Ярославцы обсуждают произошедшее:

-Я подумала, что в яму попал!

-Бензин кончился?

-Так и будем ездить: один толкает, другой едет.

-Снег растаял, но традиция толкать троллейбусы в Ярославле закрепилась!

Это не первый случай, когда общественный транспорт застревает в городе.