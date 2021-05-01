Машина разлетелась на части: в Ярославле произошла авария с двумя пострадавшими Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле 30 апреля в полночь на проспекте Авиаторов произошло ДТП. 19-летний водитель «Фольксвагена» разогнался до очень высокой скорости, врезался в фонари на дороге. Автомобиль разлетелся на части, особенно повреждена задняя часть. Пострадали несколько человека, к ним приехали машины скорой помощи.

- В результате ДТП водитель молодой человек 2002 года рождения и пассажир 2002 года рождения нуждаются в амбулаторном лечении,- сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики.