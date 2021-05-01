В Ярославле отмечают праздник весны и труда Фото: Александр ГЛУЗ

Ярославль отмечает День весны и труда. Началось празднование концертом муниципального духового оркестра и других творческих коллективов города на Советской площади в 12.00.

— В этом году Ярославль впервые встречает Первомай в статусе Города трудовой доблести. Присвоением этого почётного звания мы обязаны ярославцам, которые в тяжелые годы Великой Отечественной войны своим героическим трудом внесли значительный вклад в общее дело Победы над врагом. Сегодня мы не только гордимся трудовыми заслугами не одного поколения горожан, но и продолжаем заложенные ими славные традиции. Поздравляю всех с 1 Мая и желаю здоровья, счастья и хорошего настроения, новых достижений в работе и успехов во всех начинаниях, — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Первомайской демонстрации не было в связи с эпидемиологическими ограничениями. Все концерты и мероприятия пройдут в соблюдениями требований Роспотребнадзора.

Начальник управления культуры мэрии города Ярославля Ольга Каюрова рассказала, что помимо концертных программ, для ярославцев и гостей города подготовили «Весенний БиблиоФест» - познавательную программу с викторинами и тематическими конкурсами. Для любителей спорта состоится показательная тренировка по боксу около дворца спорта «Торпедо». На нижнем и среднем ярусе Волжской набережной желающие смогут присоединиться к открытой тренировке по лыжероллерам, а на верхнем и нижнем ярусе Которосльной набережной — к тренировке по бегу. Кроме того, сегодня пройдёт Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Ярославцы смогут взять символ воинской славы на Первомайском бульваре, бульваре на проспекте Ленина, у памятника Карлу Марксу и в сквере на улице Юности.

В 21 вечера на Стрелке пройдет программа «Майский вальс», а в 22:00 ярославцев ожидает праздничный салют.