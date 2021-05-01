В Ярославле умер Анатолий Игнатченко. ФОТО: страница Facebook Анатолия Игнатченко

В ночь на 30 апреля умер Анатолий Николаевич Игнатченко. Он был членом Палаты 5-го созыва и председателем общественной организации «Воспитанники Комсомола – Мое Отечество». Помимо этого, Анатолий Игнатченко являлся директором Центра выставочно-конгрессной деятельности и организатором фонда популяризации истории Отечества «Губернский фонд «Ярослав».

-После тяжелой болезни скоропостижно ушел из жизни яркий, талантливый человек, одаренный руководитель. Личность! Многими поколениями ярославцев Анатолий Николаевич хорошо известен как комсомольский вожак, настоящий лидер и безусловный авторитет, - поделился член Совета Федерации Сергей Березкин. – Анатолий Николаевич был и навсегда останется прекрасным примером для подражания – общественно-активная высокоэрудированная личность, замечательный эмоциональный оратор, разносторонний спортсмен, бесконечный оптимист, надежный друг! Как будет не хватать всем тем, кто знал, любил, уважал и ценил Анатолия Николаевича Игнатченко. Светлая память о нашем Друге сохранится в наших сердцах навсегда!

С 1980 года по 1985 год Анатолий Игнатченко был первым секретарем Ярославского обкома ВЛКСМ, а с 2008 года по 2010 год возглавлял управление Правительства области по подготовке к 1000-летию Ярославля.

-Новость на уровне НЕ ВЕРЮ, - прокомментировал на своей странице смерть Анатолия Николаевича экс-директор ярославского Джазового центра Игорь Гаврилов.