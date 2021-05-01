График работы медицинских учреждений Ярославской области в майские праздники Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая поликлиники и больницы будут работать в режиме праздничных дней. Графики работы каждого медицинского учреждения можно уточнить на их сайте. Дежурные бригады окажут необходимую медицинскую помощь.

С 4 по 7 мая все медицинские учреждения Ярославской области будут работать в обычном режиме. Прививку от коронавируса можно будет сделать в любой из этих дней.

– Вакцинация в период майских праздников будет организована как в обычные дни, – поделился директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. – Все, кто хотел привиться от коронавируса, но не мог найти время в рабочем графике, теперь смогут спокойно пройти процедуру и обезопасить себя и своих близких.

В правительстве рассказали, что почти 97,5 тысячи жителей Ярославской области прошли первый этап вакцинации от коронавируса, из них более 50 тысяч – пациенты старше 60 лет. К сегодняшнему моменту всего в регион поступило 114384 дозы вакцины. Очередная поставка в 1012 доз пришла 29 апреля.

Сделать прививку можно в 49 пунктах, открытых в 30 медицинских организациях. Помимо этого, в области работает 31 мобильный пункт вакцинации, число выездных бригад увеличено до 36.