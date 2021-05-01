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Общество1 мая 2021 11:00

В Ярославской области Росгвардия уничтожила гранаты

Боеприпасы нашли жители региона на своих приусадебных участках
Анастасия Голубева
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В Ярославской области Росгвардия уничтожила гранаты

В Ярославской области Росгвардия уничтожила гранаты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Взрывотехники ОМОН уничтожили гранаты, которые обнаружили горожане.

В первый раз гранату нашли садоводы Рыбинского района и сразу же обратились в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники ОМОН и определили, что это граната Ф-1 со следами сильной коррозии.

Точно такую же находку обнаружил житель Ярославского района.

-Обнаруженные боеприпасы были уничтожены правоохранителями с соблюдением необходимых требований безопасности, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Ярославской области.