В Ярославской области Росгвардия уничтожила гранаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Взрывотехники ОМОН уничтожили гранаты, которые обнаружили горожане.

В первый раз гранату нашли садоводы Рыбинского района и сразу же обратились в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники ОМОН и определили, что это граната Ф-1 со следами сильной коррозии.

Точно такую же находку обнаружил житель Ярославского района.

-Обнаруженные боеприпасы были уничтожены правоохранителями с соблюдением необходимых требований безопасности, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Ярославской области.