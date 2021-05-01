В Ярославской области Росгвардия уничтожила гранаты
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Взрывотехники ОМОН уничтожили гранаты, которые обнаружили горожане.
В первый раз гранату нашли садоводы Рыбинского района и сразу же обратились в правоохранительные органы. На место прибыли сотрудники ОМОН и определили, что это граната Ф-1 со следами сильной коррозии.
Точно такую же находку обнаружил житель Ярославского района.
-Обнаруженные боеприпасы были уничтожены правоохранителями с соблюдением необходимых требований безопасности, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Ярославской области.