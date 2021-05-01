Уровень воды в Волге в Ярославле пока не дошёл до критической отметки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера, 30 апреля, мэр города Владимир Волков посмотрел и оценил состояние уровня воды в центре Ярославля. Он побывал на Стрелке и верхнем уровне набережной.

-Проверили состояние плитки, лестниц и фонарей. Также обсудили весеннее половодье, - поделился Владимир Волков.

По данным МЧС, ещё совсем недавно уровень воды в Волге понизился на 11 сантиметров, а на следующий день — резко повысился на 19. Цифры постоянно колеблются, но до критического состояния не доходят.

Сейчас подтоплены Центральный и Тверецкий пляжи. Городские службы контролируют эту ситуацию постоянно.