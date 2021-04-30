Ярославец лишился дома из-за долга отца

На имущество должника-жилой дом был наложен арест судебными приставами. Фото: УФССП по Ярославской области.

В Ярославле жили два друга-компаньона, которые всегда приходили друг к другу на помощь в любой ситуации, даже, когда дело касалось денег.

В 2017 году одному из друзей понадобились средства для покупки трехкомнатной квартиры, и коллега одолжил ему на это более трех миллионов рублей.

И все бы было хорошо, но заемщик внезапно умер. Долг повис над женой и сыном, которые отказались вступить в наследство.

- При судебных разбирательствах было выяснено, что родственники приняли недвижимость в собственность. Несмотря на возможность рассчитаться с долгами, наследники погибшего не спешили этого делать, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

Мужчина обратился в суд и выиграл дело. На имущество должника-жилой дом был наложен арест судебными приставами. Теперь, если наследники не рассчитаются, то, недвижимость, которая находится в экологически чистом и престижном районе Ярославля, продадут на торгах.