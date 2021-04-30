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Происшествия30 апреля 2021 16:30

Ярославского чиновника взяли под стражу по обвинению в получении взятки

Под следствием – заместитель директора Агентства по муниципальному заказу ЖКХ Константин Андрейченко
Полина Вачнадзе
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Кировский районный суд Ярославля заключил под стражу Константина Андрейченко

Кировский районный суд Ярославля заключил под стражу Константина Андрейченко

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировский районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство следователя: под стражу заключен заместитель директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Константин Андрейченко. Его обвиняют в получении взятии в особо крупном размере.

- Из материалов уголовного дела следует, что в период с февраля по апрель текущего года, заместитель директора муниципального учреждения получил от представителя коммерческой организации денежные средства в особо крупном размере в виде взятки за оказание содействия в беспрепятственной приемке выполненных данной организацией работ, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Это преступление, как и то, в котором обвиняют нового директора Вознесенских казарм Сергея Бакшина, было выявлено сотрудниками ФСБ.

Под стражей Константин Андрейченко пробудет до 28 июня.

Криминал