В Ярославской области нашли пропавшего мужчину

29 апреля в Ярославле пропал 45-летний мужчина. Фото: СУ СКР по Ярославской области

29 апреля в Ярославле пропал 45-летний мужчина. Таинственная история исчезновений: взрослый человек ушел из дома и не вернулся, а утром 30-го апреля его нашли мертвым с признаками насильственной смерти вдали от места жительства в Ярославском районе.

- В связи с тем, что на теле погибшего найдены повреждения, принято решение о возбуждении уголовного дела, - рассказали в СКР по Ярославской области

На данный момент следствие проводит проверку и устанавливает все события произошедшего, расследование продолжается.