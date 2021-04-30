Сгорели заживо: в суд передали дело по ДТП, в котором погибли два человека

Водитель «Тойоты» в сильнейшем опьянении врезался в стоящую на светофоре иномарку Фото: УМВД по Ярославской области

Перед судом предстанет 43-летний житель Ярославля. В январе прошлого года мужчина, по версии следствия, спровоцировал ДТП, в котором погибли два человека: мужчина и женщина заживо сгорели в своей машине.

Авария произошла 17 января прошлого года у НПЗ. По словам очевидцев, «Тойота» неслась на бешеной скорости. В районе нефтеперерабатывающего завода водитель иномарки на полном ходу врезался в «Мицубиши», который стоял на светофоре. Машина загорела, водителя – мужчину 67 лет и пассажира – женщину 61 года вытащить из полыхающего авто не успели, они погибли на месте. Виновника аварии и пассажира из «Тойоты» госпитализировали.

- Обвиняемый управлял машиной, находясь в тяжелой степени опьянения, в его крови обнаружен этиловый алкоголь – 3,24 г/л. Автомобиль двигался со скоростью 146 км/ч, водителем не были предприняты меры к экстренному торможении. По показаниям свидетелей перед ДТП машина опасно маневрировала на высокой скорости, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Водителю грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.