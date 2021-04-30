Нового директора Вознесенских казарм подозревают в получении взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле нового директора АО «Вознесенский» Сергей Бакшина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас готовится ходатайство о его заключении под стражу.

- Из материалов уголовного дела следует, что в период с марта по апрель подозреваемый, занимающий руководящую должность в муниципальной организации, получил от индивидуального предпринимателя деньги в особо крупном размере за помощь в заключении договоров, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

И уточнили, что преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ.

Сергей Бакшин директором Вознесенских казарм был назначен меньше месяца назад, в апреле. В Ярославль из Люберецкого района Московской области он переехал в 2019 году.

Незадолго до назначения Сергея Бакшина директором АО «Вознесенский», появилась информация о продаже казарм. Однако на пресс-конференции мэр Ярославля Владимир Волков четко высказался по поводу таких разговоров.