Ярославская компания «озеленила» свою логистику

«Балтика» демонстрирует впечатляющий прогресс в достижении целей устойчивого развития. В рамках проекта «Принеси пользу своему городу» компания обеспечила сбор и переработку 158 000 т ПЭТ, алюминия, стеклобоя и макулатуры - почти 50% от эквивалентного объема выпущенной компанией упаковки в 2020 году, приблизившись к своей цели 2022 года: обеспечивать рециклинг не менее половины своей тары. В частности, в рамках проекта за 2020 год в Ярославле было собрано 1600 тонн пэт-тары,12 тысяч тонн стеклобоя, 1,4 тысячи тонн макулатуры, 650 тонн алюминия.

За год компания на 8% снизила углеродный след предприятий: с 2015 года сократила удельное потребление электричества на 10% и сохранила стабильным расход тепловой энергии, заместив часть «зеленым» топливом. В качестве альтернативных источников энергии на предприятиях используют холодный воздух, зимой охлаждая продукцию в процессе производства с помощью технологий драйкулинга и фрикулинга, а не энергоемких компрессоров. Также компания использует в котельных пивоварен биогаз с биологических очистных сооружений (БОС). В 2020 году удалось нарастить объем его использования.

В 2020 году компания закупила первую партию электропогрузчиков, которые позволят сократить экологический след складских операций. Подробную информацию можно прочитать в отчете по Устойчивому развитию компании.