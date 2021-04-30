Уехали на дачу: в Ярославле завершены поиски двух мальчиков 10 и 12 лет

Если вы заметили ребенка без присмотра взрослых, не проходите мимо: спросите, нужна ли помощь и сообщите в полицию Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле завершились поиски двух друзей – мальчиков 10 и 12 лет. О том, что дети пропали, заявили сначала родители одного ребенка, а потом бабушка второго. Первые всполошились около 9 часов вечера, и это при том, что мальчик ушел из дома около двух часов дня. Бабушка второго ребенка написала заявление уже ночью: внук ушел около 18 часов и пропал.

- Было установлено, что подростки дружат. Сотрудники полиции выяснили, что мальчики могут находиться в Ярославском районе, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Так и оказалось: ребята гуляли, а потом решили поехать на дачу. На улице Яковлевской они остановили попутку и на ней благополучно добрались до деревни. Водитель даже не спросил ребят, почему они почти ночью «голосуют» на дороге, а довез их до развилки. Еще около трех километров мальчишки шли до дачи пешком в темноте. Полицейские пришли в дом, когда юные потеряшки пытались растопить печку, так как очень сильно замерзли.

Эта история, к счастью, закончилась хорошо. Но полиция просит взрослых обращать внимание на детей, которые находятся одни на улице, особенно в позднее время.

- Необходимо уточнить у них, нужна ли помощь. Обо всех случаях обнаружения детей без присмотра сообщайте в полицию по телефону 02, с мобильного – 102, - сказали в УВД.