За производство «левого» алкоголя ярославцы оштрафовали на 3,3 миллиона рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 3,3 миллиона рублей Фрунзенский районный суд Ярославля оштрафовал местного жителя, который на улице Песочной организовал производство «левого» алкоголя. Мужчина купил все необходимое оборудование, спирт, тару, этикетки и наклейки, графически похожие на настоящие, нанял трех сотрудников. На протяжении почти полугода – с ноября 2018-го по апрель 2019 года – алкозаводик работал на благо своего хозяина. За это время ярославец заработал чуть меньше полутора миллионов рублей.

Без лицензии было произведено 6704 бутылки объемом по 1,5, 0,5 и 0,25 литров, которые продавались под видом известных крепких алкогольных напитков. Оперативники изъяли 96 литров спиртосодержащей жидкости, разлитой по канистрам. Кроме того, на складе хранилось 300 литров купленного спирта, также разлитого по канистрам.

Хозяин этого производства был оштрафован на 3,3 миллиона рублей, но его адвокат подал апелляцию. Однако ее Областной суд оставил без удовлетворения.