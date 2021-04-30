Как будет работать общественный транспорт Ярославля в майские праздники
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Общественный транспорт Ярославля в майские праздники будет работать по измененному расписанию, сообщили в пресс-службе мэрии города.
- 1, 2, 3 мая – по расписанию воскресенья,
- 4, 5, 6 и 7 мая – по расписанию субботы,
- 8, 9, 10 мая – по расписанию воскресенья.
Как уточнили в пресс-службе, с 4 по 7 мая, так как для многих ярославцев эти дни останутся рабочими, в общественном транспорте будут действовать проездные рабочего дня.