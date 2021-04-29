У жителя Ярославской области органы опеки забрали троих детей

33-летнего отца лишили родительских прав на трех детей. Фото: УФССП по Ярославской области.

В Ярославском районе 33-летнего отца лишили родительских прав на трех детей. До этого его неоднократно предупреждали, что малышей могут забрать, если уход за ними не изменится, но мужчина никак не реагировал.

- Комиссия по делам несовершеннолетних обратилась в суд с заявлением об ограничении гражданина в родительских правах за уклонение от воспитания детей и взыскании алиментов. Суд исковые требования поддержал, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

Сейчас детей находятся в социально-реабилитационном центре.