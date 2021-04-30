В Ярославской области несовершеннолетний мотоциклист устроил аварию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

29 апреля в селе Троицкая Слобода примерно в 13:40 несовершеннолетний водитель мотоцикла Motoland столкнулся с «Лексусом». Предположительно, это произошло из-за того, что мотоциклист не соблюдал нужную дистанцию с машиной, которая ехала впереди.

Несовершеннолетний водитель пострадал. Мотоцикл и автомобиль повреждены.

-В результате проверки установлено, что водитель не достиг необходимого возраста для управления мотоциклом и не имел водительского удостоверения, - сообщили ОГИБДД Переславля.