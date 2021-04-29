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Общество29 апреля 2021 18:23

Умерла ярославский журналист Наталия Соколова

Ей было всего 26 лет
Полина Вачнадзе
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28 апреля не стало журналиста Наталии Соколовой

28 апреля не стало журналиста Наталии Соколовой

28 апреля не стало журналиста Наталии Соколовой. В июне ей должно было исполниться 27 лет, впереди была вся жизнь, планы, идеи… И как гром среди ясного неба – Наташи не стало.

В редакцию сайта «Ярославский регион», где она проработала до последнего дня, Наталья пришла еще студенткой педагогического университета. Самая юная в редакции, она большими глазами смотрела на все происходящее, училась, ошибалась, исправлялась. Светлая, смешливая, позитивная, эмоциональная… И это ужасное слово «была».

Всем уже казалось, что те проблемы со здоровьем, которые одолевали Наташу, остались в прошлом. Но они заявили о себе, когда никто этого не ждал. Еще днем в среду Наташа работала, писала заметки на сайт, а вечером ушла.

- В это не поверить! С этим не смириться! Сегодня не стало Наталии Соколовой. Жила, писала, почувствовала себя плохо. И – все! 26 лет! Всего-то 26 лет! Нет, не ковид. Просто надо было больше уделять внимания себе и своему здоровью! Но разве мы думаем о том, что обычно может стать началом конца. Наташа могла стать прекрасным журналистом. У нее был талант. И вот.., - написала на своей странице в соцсети Светлана Сырцова.

У Наташи остались родители, сестра и муж, с которым они были вместе с юности.

Прощание с Наталией Соколовой пройдет в субботу, 1 мая, в 09:30 в ритуальном зале «Некрополь» (Загородный сад,11).

Редакция КП-Ярославль приносит свои соболезнования родным Наташи, ее мужу Ивану и друзьям.

Утраты