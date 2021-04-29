Жителей Ростова Великого попросили кипятить питьевую воду

Качество воды в реке Устье, которая является единственным источником водозабора, резко ухудшилось.Фото: Ростовский район

29 апреля жителей Ростовского района Ярославской области предупредили, что воду из-под крана лучше не пить. А если все-таки рискнули, то лучше ее прокипятить.

Дело в том, что качество воды в реке Устье, которая является единственным источником водозабора, резко ухудшилось.

- Такие ситуации наблюдаются в течение последних лет весной и осенью, когда число паводковых вод резко увеличивается. В этом году ситуация обострилась и по причине обильных дождей. С 24 по 25 апреля выпало до 170% месячной нормы осадков. В этот период нужно кипятить и отстаивать воду из централизованных источников, - рассказали в ГП Ярославской области «Южный водоканал» Ростовского района.

Для улучшения ситуации в районе, из резервуаров чистой воды сбрасывают воду, чтобы его очистить.