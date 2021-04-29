В Ярославской области откроют отделение для переболевших COVID-19 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ярославле начинает работать новое направление - лечебная физкультура для тех, кто переболел коронавирусом. Посетить его можно на базе областного врачебно-физкультурного диспансера. Комплексы упражнений для взрослых и детей улучшат вентиляцию легких, кровообращение и уменьшат депрессию, которая характерна для постковидного состояния.

Помимо этого, диспансер возвращается в нормальный режим работы с пациентами, имеющие другие заболевания и спортсменами. В правительстве Ярославской области сообщили, что на данный момент в диспансере уже функционирует направление спортивной медицины, проводятся углубленные медицинские осмотры и оформляются медзаключения о допуске к занятиям спортом и участию в соревнованиях. Через отделения ежегодно проходят порядка 9 тысяч спортсменов и учащихся спортшкол региона.

График работы врачей и специалистов изменен из-за санитарно-эпидемиологических требований. Теперь профосмотры проводятся с 8 до 14 часов. За час человек успеет пройти всех специалистов и получить заключение.