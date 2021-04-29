Пользуются моментом: на затопленной набережной в Рыбинске появились серферы

Двое парней, одетые в дождевики гребут вдоль Волжской набережной, где раньше была площадка для прогулок. Фото: Ирина Баскакова

27 апреля в Рыбинске затопило нижний ярус Волжской набережной. Это произошло из-за того, что в зимне-весеннем сезоне выпало большое количества осадков, соответственно повысился и уровень Рыбинского водохранилища. Поэтому Рыбинская ГЭС увеличила расходный сброс воды.

Вчера же, 28 марта, на месте потопа местные жители увидели спортсменов сапсерфингистов. Сапсерфинг - это вид спорта, в котором также, как и в серфинге катаются на доске, но при этом используют весло для гребли.

На фото двое парней, одетые в дождевики гребут вдоль Волжской набережной, где раньше была площадка для прогулок.

- Ну, все, конец набережной. Каждый год теперь так будет. Раньше такого не было, - печально отзывается об этой ситуации жительница города в группе "Подслушано в Рыбинске".