В Ярославле «Локо-Юниор» выиграл Кубок Регионов

Встреча "Локо-Юниора". ФОТО: Ярослав и Юлия Нееловы
Ярославская молодежная хоккейная команда «Локо-Юниор» обошла противника «Динамо-Юниор» и победила в четвертом матче финала со счетом 3:2. Наши ребята подряд забили три шайбы петербургской команде и стали лучшими среди 18 соперников. Впервые за всю историю ярославцы - обладатели Кубка Регионов.
-Серия тяжелая, но мы сыграли достойно. И заслужили эту победу. Это не случайность, - поделился главный тренер «Локо-Юниор» Константин Касаткин.
В соцсетях болельщики радуются за хоккеистов:
-Ярославль – хоккейный центр России!!! Все три команды боролись за кубки! Младшеньким повезло больше всех!!!
-Есть достижение! Теперь всю эту команду надо перенести в МХЛ, чтобы показать на высший класс.
-Просто огромные молодцы. Доказали, что заслуживают повышения в классе.
-Ура! На восторг наших ребят можно смотреть бесконечно!
-Только «Локо», только победа!
-Парни, браво!