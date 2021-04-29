В Ярославской области улучшили работу диспетчерской службы скорой помощи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает правительство региона, к новой программе подключили все районы области. Теперь система сама будет определять, какая машина находится ближе остальных к месту вызова и выстраивать маршрут до пациента с учетом всех нюансов на дороге.

В правительстве Ярославской области рассказали, что врачи будут оперативно получать информацию о вызове и пациенте на рабочие планшеты. При необходимости программа позволит провести с бригадой сеанс аудио- и видеосвязи. Кроме того, появилась опция голосового заполнения карты вызова: текст диктуется на планшет, а документы о вызове распечатываются еще до возвращения бригады на станцию.

Ежедневно в области работает 130 бригад, среднесуточная нагрузка на каждую – более восьми вызовов, наибольшая – в Ярославле, от 14 вызовов в сутки. В 2020 году по области выполнено 352648 выездов.