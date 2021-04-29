У мэрии есть план: Дмитрий Миронов недоволен зимней уборкой Ярославля, но встал на защиту городской власти

губернатор Ярославской области отчитался перед депутатами о работе правительства в 2020 году Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 29 апреля, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов отчитался перед депутатами о работе правительства в 2020 году. Естественно, не обошлось без вопроса о зимней уборке Ярославля, которую горожане называли худшей за все последние годы.

- Если говорит о качестве уборки городских дорог в зимне-весенний период, то эта работа меня не удовлетворила. Мы неоднократно говорили об этом и ставили задачи. Пришлось области подключиться к этой работе. Основные магистрали чистили с привлечением региональных и федеральных компаний. Думаю, все необходимые выводы сделаны, хотя ряд объективных причин был, к ним надо прислушаться, - сказал Дмитрий Миронов.

Глава региона также отметил, что проблем в областном центре немало, все они копились годами, поэтому решить их одномоментно невозможно.

- У мэрии есть план по исправлению ситуации. Такие задачи поставлены, мэрия свои задачи знает, - сказал Дмитрий Миронов.