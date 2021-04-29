Ярославцам объяснили, почему деньги с карты при оплате проезда списываются дважды Фото: Мэрия Ярославля

Оплата проезда в общественном транспорте по безналу уже вызвала немало недовольств у пассажиров. Казалось бы, очень полезное и удобное нововведение, но внимательные ярославцы заметили, что иногда списание денег с карты происходит дважды. Обычно это случается, когда на счету не хватает средств: тогда пассажир, не желая прослыть «зайцем» платит за поездку наличными, а потом с его карты, как только туда приходят деньги, списывается еще 28 рублей. Иногда двойные списания, утверждают пассажиры, происходят и из-за нестабильного Интернета.

Но пассажиров заверили, что такого не может быть, потому что такого не может быть никогда. В мэрии Ярославля утверждают, что списание с карт происходит лишь один раз, а вот оповещений почему-то действительно иногда приходит два.

- Если в момент оплаты на карте не достаточно денежных средств, терминал разрешит совершить поездку, а деньги с карты спишутся позже. Стоит отметить, что в таком случае оповещение об операции по карте приходит два раза, но деньги списываются один раз. Но если баланс карты не будет пополнен, банковская карта попадает в черный список и поездку по такой карте пассажир совершить не сможет до момента пополнения. Советуем пассажирам заблаговременно перед поездкой пополнять баланс банковской карты, - дал совет начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Техническим партнером при оплате проезда картой является группа компаний «Расчетные решения». Если возникли вопросы, в том числе и по двойным списаниям, можно позвонить по телефонам горячей линии: 8 (800) 505-48-02, 8 (495) 777-13-27 или обратиться в службу поддержки вашего банка.