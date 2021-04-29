«Охала и звала на помощь»: в Ярославле пенсионерка попала под колеса «Нивы Шевроле»

В Ярославле пенсионерка попала под колеса «Нивы Шевроле». ФОТО: читатель КП

Вчера, 28 апреля, около 9 часов вечера на улице Угличской у дома №34 под колеса «Нивы Шевроле» попала пожилая женщина.

84-летняя пенсионерка, видимо, решила сократить себе путь и не пошла до пешеходника, который находится неподалеку. Но сил быстро преодолеть оживленную улицу не хватило.

- Пешеход госпитализирована. На месте работали сотрудники ГИБДД, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

- Бабушка лежала на асфальте, охала, кричала «помогите». Ее люди окружили, скорая быстро приехала. От удара у машины отвалилось зеркало, - рассказали очевидцы.