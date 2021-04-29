В Ярославле 1 мая начнется сезон фонтанов Фото: Полина Вачнадзе

Все городские фонтаны практически полностью готовы к работе, сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. Сейчас идет расконсервация объектов, специалисты проверяют техническую исправность механизмов, насосов и форсунок. Чаши уже почистили от накопившегося за зиму мусора. На Стрелке установили музыкальные колонки.

В прошлом году из-за пандемии по коронавирусу фонтаны запустили гораздо позже привычного срока. В этом году 1 мая начнут работать фонтаны в Демидовском сквере и на улице Андропова. Остальные будут запускать постепенно, все городские фонтаны заработают к 20-м числам мая.