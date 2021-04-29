Бывшего начальника рыбинской полиции заключили под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Геннадия Гаврюшина, бывшего начальника рыбинской полиции и одного из нынешних руководителей «Северного водоканала», заключили под стражу.

Ранее КП-Ярославль сообщал о задержании экс-полицейского. Вчера, 28 апреля, Рыбинской городской суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал Гаврюшину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть, до 26 июня 2021 года.

Геннадий Гаврюшин обвиняется в получении взятки в 100 тысяч рублей. Как следует из материалов уголовного дела, эти деньги один из ведущих сотрудников «Северного водоканала» получил от руководителя коммерческой организации за содействие, которое должен был оказать во время приема работ.